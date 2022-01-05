Літак уряду Казахстану вилетів до Росії

У Мережі з'явилася інформація про втечу еліт із Казахстану на тлі масових протестів, що охопили країну напередодні, повідомляє Диалог UA.

З Казахстану за останню добу вилетіло до Європи близько 10 приватних рейсів. Експерти вважають, що бізнес-еліти починають рятуватися втечею.

Як випливає з даних сервісу Flightradar24, який відстежує траєкторію та маршрут руху повітряних суден у режимі реального часу, за останню добу з Астани та Алмати до Європи вилетіло близько десяти приватних літаків, що належать різним бізнесменам Казахстану.

Більше того, Телеграм-канал "Український Діалог" повідомляє, що урядовий бізнес-джет вилетів із Казахстану на територію Росії. Склад пасажирів літака залишився невідомим.