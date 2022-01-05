У Казахстані протестувальники захопили вантажівку із силовиками

В Актау на північному заході Казахстану протестувальники захопили вантажівку із силовиками. Вони змусили військових залишити авто. Тим часом в Алмати повідомляють про постраждалих.

Пізніше у Мережі з'явилося відео, як військових (або, можливо, це нацгвардійці) тягнуть у машину.

Також в Алмати підпалили стару резиденцію президента Казахстану. Туди увірвалися протестувальники.

Крім того, в Алмати з бізнес-центру біля площі Республіки евакуювали людей.

Комендант Алмати Канат Таймерденов заявив, що в місті "активізувалися екстремістські угруповання". Спалено 120 машин, у тому числі 33 швидкі та пожежні. Постраждало 120 магазинів та об'єктів торгівлі, 180 підприємств громадського харчування, близько 100 офісів.

Повідомляється, що під час протестів уже постраждали понад 500 цивільних осіб.

Крім того, у столиці Казахстану місті Нур-Султан запроваджено режим надзвичайного стану (з 5 по 19 січня). Раніше режим НС був введений в Алмати, в Алматинській та Мангістауській області.