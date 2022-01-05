Міланський Інтер підписав зіркового воротаря

Воротар амстердамського "Аякса" Андре Онана влітку 2022-го року стане гравцем міланського "Інтера", повідомляє УНІАН.

25-річний камерунець підписав контракт з "Інтером" після успішно пройденого медичного огляду.

Голкіпер уклав угоду з міланцями на 5 років. Онана зароблятиме три мільйони євро на рік "чистими" (після сплати податків). Андре в липні 2022-го приєднається до "Інтера" на правах вільного агента. У нього залишилося півроку чинного контракту з "Аяксом" і він має право укладати попередні угоди з іншими клубами.

Нагадаємо, що Онана у лютому 2021-го був впійманим на допінгу та отримав дискваліфікацію, яку вже відбув. Він ненароком прийняв таблетку від головного болю, а там містився заборонений спортсменам препарат.

Зазначимо, що Онана замінить в "Інтері" капітана Саміра Хандановіча, якому вже 37 років.

Андре Онана: чим він відомий