Як не загубити дитину в натовпі: поради поліції
Зимові свята у розпалі, тож у коловороті святкових локацій потрібно особливо пильно стежити за дітьми, щоб ті не загубилися і відпочинок не був зіпсований.
Поліція дала кілька порад, як не загубити дитину в натовпі та що робити, якщо ви все ж втратили її з поля зору:
- збираючись у місця скупчення людей, одягайте дитину у яскравий одяг;
- у натовпі міцно тримайте дитину за руку;
- поговоріть з дитиною, поясніть, що натовп не місце для ігор, тому не слід відволікатися та відходити чи відбігати від батьків без попередження;
- завчасно перевірте, чи знає вона свої дані ПІБ (своє та батьків), свою адресу, номер телефона одного з батьків. Про всяк випадок покладіть у кишеню дитини записку з цими даними;
- придбайте для дитини розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: вона дасть знати, якщо дитина вийде за межі встановленої геолокації;
- обов’язково тренуйте вдома ситуації, коли дитина губиться — вона має чітко знати, як діяти. Навчіть дитину зупинятися на місці й чекати на батьків, якщо вона загубилася, голосно кликати на допомогу.
- покажіть людей, до яких можна звертатися за допомогою — це поліцейські, охоронці, продавці магазинів та перехожі з дітьми. Дитина має знати, що не можна нікуди йти з чужою людиною, що б їй не говорили й не обіцяли.
Правоохоронці наголошують, що ніколи не потрібно лякати дитину поліцією. Оскільки тоді в дитини виробляється страх, і якщо вона потрапить у халепу, боятиметься звернутися за допомогою до патрульних.
"Друзі, будьте пильним, не залишайте малолітніх дітей без нагляду навіть на мить. Якщо ж трапилося так, що дитя загубилося, не зволікайте, одразу повідомляйте в поліцію", - написали у Facebook.