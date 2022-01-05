Як не загубити дитину в натовпі: поради поліції

Зимові свята у розпалі, тож у коловороті святкових локацій потрібно особливо пильно стежити за дітьми, щоб ті не загубилися і відпочинок не був зіпсований.

Поліція дала кілька порад, як не загубити дитину в натовпі та що робити, якщо ви все ж втратили її з поля зору:

збираючись у місця скупчення людей, одягайте дитину у яскравий одяг;

у натовпі міцно тримайте дитину за руку;

поговоріть з дитиною, поясніть, що натовп не місце для ігор, тому не слід відволікатися та відходити чи відбігати від батьків без попередження;

завчасно перевірте, чи знає вона свої дані ПІБ (своє та батьків), свою адресу, номер телефона одного з батьків. Про всяк випадок покладіть у кишеню дитини записку з цими даними;

придбайте для дитини розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: вона дасть знати, якщо дитина вийде за межі встановленої геолокації;

обов’язково тренуйте вдома ситуації, коли дитина губиться — вона має чітко знати, як діяти. Навчіть дитину зупинятися на місці й чекати на батьків, якщо вона загубилася, голосно кликати на допомогу.

покажіть людей, до яких можна звертатися за допомогою — це поліцейські, охоронці, продавці магазинів та перехожі з дітьми. Дитина має знати, що не можна нікуди йти з чужою людиною, що б їй не говорили й не обіцяли.

Правоохоронці наголошують, що ніколи не потрібно лякати дитину поліцією. Оскільки тоді в дитини виробляється страх, і якщо вона потрапить у халепу, боятиметься звернутися за допомогою до патрульних.