Трансплантологія, кіноіндустрія та освіта: Зеленський підписав низку законів

Президент України Володимир Зеленський підписав низку законів – щодо розв’язання питання оплати трансплантацій, реалізації прав іноземних суб’єктів кінематографії, а також удосконалення освітнього та наукового процесу у військових закладах вищої освіти.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Офісу президента.

Зміни до закону про трансплантацію

Зміни до деяких законів, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (№ 1967-ІХ), ухваленого 16 грудня 2021 року, покликане розв'язати питання оплати трансплантацій.

Зокрема, законом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Також зазначається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій.

"Документом передбачається, що підбір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, яка є цілковито незалежною від людського впливу й самостійно проводить такий підбір за визначеними критеріями" , – йдеться в повідомленні.

Також розв'язується питання можливості надання прижиттєвої згоди на донорство через електронні ресурси.

Зміни до закону про підтримку кінематографії

Внесення змін до статті 11 закону про державну підтримку кінематографії (№ 1985-ІХ) дасть змогу розблокувати реалізацію низки прав іноземних суб’єктів кінематографії. Зокрема права на отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створенні) фільму на території нашої держави.

"Це сприятиме залученню іноземних інвестицій в Україну, створенню нових робочих місць, підвищенню професійного рівня українських фахівців у цій галузі, міжнародній співпраці кінематографістів, розвитку інфраструктури й туризму" , – наголошується в повідомленні.

Зміни до законів про військову освіту

Підписані президентом зміни до законів щодо військової освіти та науки (№ 1986-ІХ) покликані удосконалити освітній процес та наукову й науково-технічну діяльність у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та військових наукових установах.

Документ також передбачає підвищення якості підготовки військових фахівців.