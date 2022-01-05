Протестувальники в Казахстані хочуть повного перевантаження влади

Учасники мітингів у Казахстані висунули свої вимоги до влади – вони хочуть відставки президента, голови Ради безпеки, уряду та парламенту, повідомляє Українська правда.

Вимоги протестувальників:

Негайне звільнення всіх політв'язнів,

Повна відставка та складання повноважень президента, голови Ради безпеки, уряду та парламенту.

Політичні реформи: створення тимчасового уряду з авторитетних та публічних громадян – учасників опору в Казахстані, проведення силами тимчасового уряду вільних виборів.

Головною умовою політичних реформ є – неухильна підтримка цінностей демократії та дотримання прав людини, визнання років правління СРСР злочином проти народів пострадянської імперії, засудження військової агресії проти України та анексії Криму, вихід зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Російською Федерацією.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своєму зверненні заявив, що усунув Нурсултана Назарбаєва з посади голови Ради безпеки Казахстану. Радбез очолить він сам.

Оператор "Казахтелеком" відключив інтернет по всій країні. З перебоями працює мобільний зв'язок.

Низка казахстанських сайтів, у тому числі популярних в республіці ЗМІ, наразі недоступні.

За словами представника оператора Kcell, зараз "компетентні органи" Казахстану вживають заходів "з призупинення роботи мереж та надання послуг зв'язку в інтересах забезпечення громадської безпеки".