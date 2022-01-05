Вісім силовиків загинули під час протестів у Казахстані

У ході заворушень у Казахстані 317 співробітників поліції і військовослужбовців Нацгвардії зазнали поранень, вісім людей загинули, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У низці регіонів країни сьогодні продовжилися заворушення, вандалізм, організовані провокаторами і хуліганськими елементами. Атака відбувалась із застосуванням каміння, арматури, біт, запальної суміші. Нападу були піддані частина об'єктів держуправління, життєзабезпечення, торгівлі, громадського харчування та банківських послуг, а також спецтранспорт охорони здоров’я, протипожежної служби та майно звичайних громадян", - заявили в прес-службі МВС Казахстану.

За даними МВС, зафіксовано випадки перешкоджання госпіталізації поранених.

"Від рук безчинного натовпу постраждали сотні людей, які забезпечують правопорядок і здоров'я населення - правоохоронців, медиків, простих мешканців, зокрема 317 співробітників поліції і військовослужбовців Нацгвардії отримали поранення, загинули вісім", - повідомили у МВС.

Наразі, за даними відомства, органи внутрішніх справ вживають усіх необхідних заходів для недопущення ескалації ситуації.