Бенфіка відсторонила нападника збірної України від тренувань

Форвард лісабонської "Бенфіки" та збірної України Роман Яремчук здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє УНІАН.

Коронавірус виявили також в інших гравців "Бенфіки" - Піцці, Міле Свілара та Неманьї Радоньїча. 26-річний Роман разом з інфікованими партнерами по команді вирушив на самоізоляцію.

Нагадаємо, що в останньому матчі Роман відзначився забитим м'ячем у воротах "Порту".

Роман Яремчук: кар'єра в "Бенфіці"