Багато вимог Росії не заслуговують на відповідь — Білий дім

Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що багато пропозицій Росії щодо "гарантій безпеки" не заслуговують на те, щоб окремо на них відповідати, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу вона наголосила, що США не збираються «по пунктах» відповідати на пропозиції РФ, оскільки публічні переговори не призводять до реального прогресу:

«Президент Байден дав зрозуміти, що з деяких питань можна досягти прогресу, проте інші є нереалістичними».

Псакі нагадала, що за останні два десятиліття Росія вторглася у дві сусідні країни, втручалася у вибори, використовувала хімічну зброю для замахів на вбивства в інших країнах і порушувала міжнародні угоди щодо контролю над озброєннями, а також продовжує окупацію частини території України. За словами прессекретарки Білого дому, США та їхні союзники будуть ставити ці питання під час майбутніх переговорів із Москвою.

17 грудня Росія висунула США і НАТО умови щодо гарантій безпеки, однією з яких є невступ України до Альянсу.