У Казахстані знову відключили інтернет

У столиці Казахстану Нур-Султані та місті республіканського значення Алмати у четвер знову відключили інтернет, телефонний зв'язок працює з перебоями, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як передають кореспонденти "Інтерфакс-Казахстан", відключення сталося в ніч на четвер. Зник інтернет, телефонний зв'язок практично не працює.

Раніше повідомлялося, що казахстанські сайти, зокрема низка ЗМІ, недоступні за кордоном, жителі республіки повідомляли про проблеми зі зв'язком.

Казахстанці, які перебувають за кордоном, не могли зв'язатися зі своїми рідними в Нур-Султані та Алмати з телефонного зв'язку та через інтернет-месенджери.