США відреагували на звинувачення у причетності до протестів у Казахстані

Прессекретар Білого дому Джен Псакі назвала припущення про те, що США можуть стояти за масштабними протестами в Казахстані шаленими, повідомляє Новое время.

"Це шалені російські твердження про те, що за цим стоїть США. Хотіла б скористатися нагодою і заявити, що вони помилкові" , - сказала вона під час брифінгу.

Псакі наголосила, що США стежать за ситуацією в Казахстані та закликала протестувальників до мирних дій, а владу — до стриманості.