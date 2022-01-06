У Києві серед поля знайшли труп дівчини

У Києві у Подольському районі неподалік житлового будинку знайшли мертву людину, повідомляє УНІАН.

"Страшну знахідку людського тіла (попередньо - дівчина) було виявлено нещодавно у полі неподалік від житлового будинку на Івана Виговського, 24В (у бік Варшавського)" , - інформує Telegram-каналі "Київ Оперативний".

На місці працювали правоохоронці. На оприлюдненій світлині видно, що тіло було закопане у землю посеред поля. Наразі невідомо за яких обставин його вдалося розшукати.

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