Токіо почало замітати снігом: скасовано низку рейсів

Столицю Японії Токіо, а також регіони Канто та Токай почало замітати снігом. Через негоду в країні скасовують рейси, повідомляє Обозреватель.

Снігопад посилюється через вплив низького тиску, а ввечері в четвер, 6 грудня, очікуються ще сильніші опади.

Станом на 15:00 за місцевим часом (8:00 за Києвом) у центрі Токіо та Цукуба, префектура Ібаракі, спостерігалося 3 см снігу, а в Йокогамі та Тібі – 2 см. Сніговий покрив на цих територіях спостерігається вперше цього сезону.

Снігопад у Японії. Джерело: NHK

I'm sorry для всіх свіжих content today, але в Japan, it's very rare that it snows in the Tokyo & Chiba prefecture ???? And the landscape looks sooooo~ beautiful right now ???? It's still snowing! q. — ˗ˏˋ Sarah ・ 爽良ˎˊ˗ (@Yokinassyi) January 6, 2022

Очікується, що кількість снігу, що випадає за 24 години до полудня 7-го числа, становитиме 10 см вздовж гір у південному регіоні Канто та 5 см на рівній поверхні, а також 10 см вздовж гір у префектурі Сідзуока.

Крім того, у 23 районах Токіо очікується, що сніг досягне висоти 5 см. Якщо температура впаде, кількість снігу може збільшитись ще більше.

Через снігопад деякі рейси, що вилітають і прибувають 6-го числа, було скасовано.

Сніг буде продовжуватися, і очікується, що температура впаде нижче нуля в Канто Кошин і Токай до ранку 7 січня. Влада закликає людей відмовитися від несуттєвих поїздок на автомобілі, а якщо їхати все ж таки потрібно, то слід обов'язково використовувати зимові шини. Також місцеве населення попередили про можливе відключення електроенергії.