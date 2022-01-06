Токіо почало замітати снігом: скасовано низку рейсів
Столицю Японії Токіо, а також регіони Канто та Токай почало замітати снігом. Через негоду в країні скасовують рейси, повідомляє Обозреватель.
Снігопад посилюється через вплив низького тиску, а ввечері в четвер, 6 грудня, очікуються ще сильніші опади.
Станом на 15:00 за місцевим часом (8:00 за Києвом) у центрі Токіо та Цукуба, префектура Ібаракі, спостерігалося 3 см снігу, а в Йокогамі та Тібі – 2 см. Сніговий покрив на цих територіях спостерігається вперше цього сезону.
Очікується, що кількість снігу, що випадає за 24 години до полудня 7-го числа, становитиме 10 см вздовж гір у південному регіоні Канто та 5 см на рівній поверхні, а також 10 см вздовж гір у префектурі Сідзуока.
Крім того, у 23 районах Токіо очікується, що сніг досягне висоти 5 см. Якщо температура впаде, кількість снігу може збільшитись ще більше.
Через снігопад деякі рейси, що вилітають і прибувають 6-го числа, було скасовано.
Сніг буде продовжуватися, і очікується, що температура впаде нижче нуля в Канто Кошин і Токай до ранку 7 січня. Влада закликає людей відмовитися від несуттєвих поїздок на автомобілі, а якщо їхати все ж таки потрібно, то слід обов'язково використовувати зимові шини. Також місцеве населення попередили про можливе відключення електроенергії.