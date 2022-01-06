Авіакомпанії скасовують рейси до Алмати

На тлі протестів у Казахстані міжнародні авіакомпанії почали скасовувати рейси до Алмати, повідомляє Укрiнформ.

У середу рейси в Алмати скасували близькосхідні авіаперевізники, як flydubai, Air Arabia і Jazeera Airways.

Російський "Аерофлот", білоруський перевізник "Белавіа" та ряд інших авіакомпаній із країн пострадянського простору також скасували польоти до Алмати у середу.

Як повідомлялося, у середу в Казахстані під час масштабних антиурядових демонстрацій протестувальники взяли під контроль аеропорт найбільшого міста країни Алмати.