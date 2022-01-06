Анчелотті прокоментував гру Луніна в матчі Кубка Іспанії

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті поділився враженнями від виступу українця Андрія Луніна в матчі Кубка Іспанії проти "Алькояно" (3:1), повідомляє УНІАН.

"Лунін дуже добре зіграв у воротах, впевнено. Були деякі помилки при грі ногами, але мені подобається воротар, який залишається на лінії. Гру ногами можемо покращити. Звичайно, він може стати кращим, якщо буде більше грати. Це абсолютно нормально. Я не казав, що у Кубку Іспанії гратиме лише Лунін, але й не говорив, що Куртуа зіграє у всіх матчах Ла Ліги" , - зауважив досвідчений "Тато Карло".

Нагадаємо, що матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії заплановані на 15 січня і є надія, що Лунін ще раз отримає шанс себе проявити. Свій дебютний поєдинок за "Реал" Андрій провів 20 січня минулого року і це була гра проти того самого "Алькояно"! Тоді "галактікос" з українцем у складі зганьбилися і покинули турнір, а цього разу взяли реванш.

Андрій Лунін: відсутність ігрової практики в "Реалі"