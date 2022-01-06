BMW навчила автомобіль змінювати колір

На виставці споживчої електроніки CES-2022, що відкрилася в США, компанія BMW представила концепт iX Flow з технологією E Ink. Автомобіль покритий спеціальним "електронним папером", який змінює колір на протилежний під впливом електричного поля, повідомляє Обозреватель.

Незвичайний концепткар створено за активної участі американської компанії E Ink, одного з піонерів у галузі створення "електронного паперу".

У BMW iX Flow використовується електрофоретична плівка E Ink Prism

У BMW iX Flow використається електрофоретична плівка E Ink Prism, розроблена E Ink для архітекторів та дизайнерів. Аналогічна технологія активно застосовується в електронних книгах, але для автомобілів її не використовували.

На думку дизайнерів компанії BMW, технологія E Ink дозволить у майбутньому розширити можливості персоналізації автомобілів. Електрофоретична технологія, що стимулюється електричними сигналами, виводить на поверхню пігменти різних кольорів, внаслідок чого кузов набуває бажаного кольору. Інноваційна технологія E Ink відкриває нові способи зміни зовнішнього вигляду автомобіля відповідно до естетичних уподобань власника, умов навколишнього середовища або навіть функціональних вимог. На думку дизайнерів BMW, технологія може бути реалізована як зовні, так і всередині майбутніх серійних автомобілів.

Принцип дії "електронного паперу" ґрунтується на явищі електрофорезу – переміщенні дрібних частинок під впливом електричного поля. Між двома шарами плівок-електродів знаходиться рідина з пофарбованими частинками, що виконують роль пікселів. Білі частинки мають позитивний заряд, а чорні негативний. При пропусканні через електроди струму частинки спливають або навпаки занурюються залежно від заряду. Все це відбувається дуже швидко, що дозволило активно впровадити технологію для створення електронних книг та КПК.

Можливість зміни кольору кузова та елементів салону допоможе зменшити споживання енергії в автомобілі, спрямованої на забезпечення кліматичного комфорту в салоні. За рахунок того, що біла поверхня відображає набагато більше сонячного світла, ніж чорна, зміна кольору поверхні дозволить знизити витрати на охолодження влітку. У холодну пору року темний кузов допоможе поглинати більше тепла від сонця. В обох випадках вибіркова зміна кольору допоможе скоротити витрати енергії для охолодження або обігріву автомобіля, а в електромобілі це сприятиме збільшенню запасу ходу.

Ще однією перевагою технології E Ink є її енергоефективність. На відміну від дисплеїв або проекторів електрофоретична технологія не вимагає абсолютно ніякої енергії для підтримки постійного вибраного колірного стану. Електроенергія використовується лише під час короткої фази зміни кольору.