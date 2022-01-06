Ціна імпортного газу за рік зросла у шість разів

Імпорт природного газу на територію України у грудні 2021 року здійснювався за середньою ціною $1184,57 (32 274,91 грн) за 1 тис. куб. м, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Отже, ціна імпорту газу за минулий місяць на 62,1% вища за ціну листопада-2021 у доларовому еквіваленті, коли вона становила $730,66 (19 261,66 грн) за 1 тис. куб. м.

Одночасно у грудні 2020 року середня ціна імпорту газу в Україну становила $202,5 за 1 тис. куб. м, що у 5,8 раза (на $982,1) менше, ніж у грудні 2021 року.

Як повідомлялося з посиланням на дані "Оператор ГТС України", імпорт природного газу в Україну з ЄС у 2021 році скоротився у 6,2 раза (на 13,34 млрд куб. м) у порівнянні з 2020 роком – до 2,56 млрд куб. м.

У січні постачання становили 0,439 млрд куб. м, у лютому – 0,029 млрд куб. м, у березні – 0,008 млрд куб. м, у квітні – 0,077 млрд куб. м, у травні – 0,008 млрд куб. м, у червні – 0,09 млрд куб. м, у липні – 0,498 млрд куб. м, у серпні – 0,567 млрд куб. м, у вересні – 0,665 млрд куб. м, у жовтні – 0,155 млрд куб. м, у листопаді – 0,012 млрд куб. м, у грудні – 0,015 млрд куб. м.

Імпорт здебільшого здійснювався віртуальним реверсом (backhaul), а його частка у загальному обсязі постачань за підсумками 2021 року становила 89%.