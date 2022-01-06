В Україні провели рекордну кількість трансплантацій

За минулий рік в Україні проведено рекордну кількість трансплантацій – 306 операцій. Надалі їх кількість планується збільшити. Про це повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький у Facebook.

У середу нардеп разом із міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком і головою Київської області Василем Володіним відвідав Центр трансплантації органів Київської обласної клінічної лікарні.

"Одним з лідерів за кількістю проведених хірургічних втручань стала обласна лікарня: за 8 місяців 2021 року медики провели 41 операцію з пересадки нирки" , - написав Радуцький.

Більше в країні зробили лише два заклади – Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова та Клінічна лікарня швидкої допомоги міста Львів.

Радуцький зазначив, що минулого року 15 родин дали згоду на мультиорганне вилучення органів: 7 сердець, 7 печінок та 3 нирки направили до інших клінік, де вони були успішно пересаджені.

Загалом у цьому році за ініціативи Президента значно збільшено фінансування сфери охорони здоров’я, до рекордних 200 млрд грн. Зокрема, більше коштів передбачено на трансплантологію – майже 1 млрд грн.