Google пообіцяв зв'язати свої гаджети за прикладом Apple

Наприклад, компанія оголосила, що розширить функцію бездротового обміну Nearby Share, що дозволить користувачам Android передати фото, відео та файли між гаджетами, повідомляє Сьогодні.

Google оголосила також, що представить свою функцію Fast Pair для ПК з Windows, Google TV, Android TV та сумісних із Matter продуктів для розумного будинку.

Це означає, що навушники, сумісні з Fast Pair, зможуть безперешкодно підключатися до цих пристроїв, як AirPods можуть легко підключатися до iPhone, iPad, Mac, Apple Watch та Apple TV.

Ще Google працює над функцією, аналогічною функції AirPods, яка адаптує виведення звуку в залежності від рухів і положення голови по відношенню до джерела звуку.

Незабаром користувачі також зможуть розблокувати свій Chromebook або інший Android за допомогою розумного годинника Wear OS.