В Алмати силовики влаштували "зачистку", затримано тисячі людей

Правоохоронці Казахстану затримали в ході рейдів в Алма-Аті близько 2 тис. учасників заворушень. Про це проінформувала у четвер пресслужба МВС республіки, повідомляє ТАСС.

"Співробітники департаменту поліції Алма-Ати висунулися для зачистки вулиць Карасай-батира та Масанчі. Вживаються заходів щодо затримання порушників. Загалом до органів поліції доставлено близько 2 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними МВС, у Костанайській області зберігається стабільна ситуація.