В Алмати силовики влаштували "зачистку", затримано тисячі людей
Правоохоронці Казахстану затримали в ході рейдів в Алма-Аті близько 2 тис. учасників заворушень. Про це проінформувала у четвер пресслужба МВС республіки, повідомляє ТАСС.
"Співробітники департаменту поліції Алма-Ати висунулися для зачистки вулиць Карасай-батира та Масанчі. Вживаються заходів щодо затримання порушників. Загалом до органів поліції доставлено близько 2 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.
За даними МВС, у Костанайській області зберігається стабільна ситуація.
"Громадський порядок було відновлено вночі. Внаслідок протиправних дій групи осіб постраждав один співробітник поліції. Під час огляду місця події було вилучено пляшку з горючою сумішшю. Крім того, у одного громадянина вилучено травматичний пістолет", - уточнили у пресслужбі.