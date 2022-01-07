Чим дивували українські стартапи на CES 2022

З 5 по 8 січня 2022 року в американському Лас-Вегасі проходить масштабне шоу побутової електроніки Consumer Electronics Show (CES), де сміливі новатори з усього світу представляють свої технологічні нововведення, повідомляє УНІАН.

Серед них знайшлося місце і для українських технологічних компаній. Вперше відразу 8 стартапів представлять Україну на CES 2022. Сайт знайомить читачів з переможцями відбору.

Біонічний протез руки нового покоління

фото Esper

Технологія, здатна суттєво поліпшити життя людям з обмеженими можливостями, в якій не обійшлося без зворушливої історії. Засновник Esper Дмитро Газда створив стартап, надихнувшись дружбою з дівчинкою, яка втратила руку в результаті аварії. Це і послужило відправною точкою в створенні біонічного протеза кістки руки.

Зубні щітки з цукрової тростини

фото Effa

Прямий шлях зберегти світ від пластику. Щітка складається з перероблених матеріалів, таких як папір на основі целюлози цукрового очерету і нейлонова щетина.

"Розумні" милиці

фото ComebackMobility

Проєкт займається розробкою розумних насадок на милиці, які через сенсори контролюють і фіксують в програмі навантаження на тіло. Це допомагає прискорити процес відновлення пацієнтів із захворюваннями та/або пошкодженнями нижніх кінцівок, знизити ризик ускладнень і запобігти повторній травмі.

Безпечний шолом віртуальної реальності

фото Unlink VR

Для цінителів VR. На зміну докучливим проводам прийшли безпечні лазерні промені, які дозволяють грати, не сковуючи свої рухи та не турбуючись щось зачепити.

Можливість створити свого 3D-двійника

фото Manna

Єдиний софтверний продукт – і цим він примітний. Стартап Manna за допомогою смартфона, натільних сенсорів і сучасної 6DOF-навігації дозволить кожному охочому стати частинкою VR-середовища, створивши свого 3D-двійника. За задумом авторів, аватар може переміщатися по різних локаціях, спілкуватися з аватарами інших людей, ставити їм лайки, ділитися контентом з Manna в соцмережах.

Камін з картриджем

фото Neverdark

Мабуть, найяскравіший стартап. Творці Neverdark привезли на конференцію біокамін зі справжнім вогнем, але без диму і запаху. Новий представник "розумного" будинку заправляється спеціальними картриджами і дозволяє вибирати комфортний рівень полум'я.

Дистанційний моніторинг основних параметрів організму людини

фото Cardiomo

Пристрій кріпиться в області серця за допомогою спеціального пластиру з датчиком. Завдяки йому лікарі можуть відстежувати через мобільний додаток показники ЕКГ, частоту серцебиття і дихання, якість сну і т.д. Як заявляють творці, пристрій здатний попередити близько 40 різних захворювань.

Маска для емоцій

фото Qudi

Українські стартапи також привезли на виставку "першу у світі емоційну маску" Qudi. Вона реагує на рухи голови, відкриває рот під час розмови і може показувати різні анімації спікера. Якщо качати головою з боку в бік, з'явиться напис "Ні", якщо кивати – тоді "так".

Через Bluetooth та застосунок можна вибрати емоджі чи малюнки, які транслюватимуться на масці. Це рішення для тих, хто хоче одночасно залишатися анонімним та створювати унікальний контент.

До речі, на цей рік також заплановано глобальне "road show" для українських стартапів по всьому світу. Серед точок цього маршруту – London Tech Week, Expo 2020 у Дубаї та Web Summit у Лісабоні.