ДТЕК Ахметова у грудні імпортував 350 тис. тонн вугілля зі США

В грудні компанія "ДТЕК Енерго" бізнесмена Ріната Ахметова поставила в Україну морем 350 тис. тонн вугілля з США і Колумбії. Це максимальний місячний обсяг імпорту за весь період поставки, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Завершили розвантаження двох останніх "Панамаксів". Вугілля з п'ятого судна було повністю відвантажено в порту "Чорноморськ" ще 1 січня. Шосте судно розвантажили в порту ТІС 3 січня. Наразі американське та колумбійське вугілля або вже на ТЕС, або прямує туди залізницею" , - йдеться у повідомленні компанії.

Також ДТЕК повідомив, що готується зустрічати три нових партії вугілля вже в січні. Паливо з 7-9-го кораблів класу "Панамакс" також поповнить склади ТЕС компанії.

Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики запаси вугілля на ТЕС ДТЕК за останній тиждень зросли на 4,5% - до 336 тис. тонн. Загалом запаси вугілля на українських ТЕС, станом на 4 січня перевищили 500 тис. тонн.