Свята 7 січня: історія, традиції, заборони
Православне Різдво Христове, день програмістів та відкриття супутників Юпітера – найцікавіші події 7 січня. У григоріанському календарі 7 січня – сьомий день року. До кінця року лишається 358 днів, повідомляє Корреспондент.
Які свята 7 січня
- Православне Різдво Христове
- Міжнародний день програмістів
- День розплутування лижних слідів
- Міжнародний день дурної ходи
- День святої прядки
Хто народився 7 січня
- 1800 - 13-й президент США (1850-1853), американський державний діяч Міллард Філлмор.
- 1871 - французький математик, професор Еміль Борель.
- 1909 - український вчений Степан Щурат.
- 1972 - американський хокеїст Дональд Брашир.
- 1985 - британський автогонщик, семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон.
- 1964 - американський кіноактор Ніколас Кейдж.
Які події сталися 7 січня
- 1610 - Галілео Галілей відкрив супутники Юпітера.
- 1839 - фізик Домінік Франсуа Араго розкрив секрет "світлопису".
- 1852 - у Санкт-Петербурзі вперше вбрали громадську різдвяну ялинку.
Народні та церковні свята
Цього дня православна церква святкує 2022 рік від Різдва Ісуса Христа. Згідно з переказами, на небі з'явилася зірка, яка сповістила про народження Сина Божого.
Її побачили віфлеємські пастухи та волхви і вирушили до хліва, де народився Спаситель. Вони принесли багато подарунків новонародженому.
Традиції та обряди
Різдво Христове прийнято зустрічати в колі сім'ї. Цього дня колядують та дарують подарунки. Колядки співають на славу Христа, а за радісну звістку про Народження Спасителя всіх учасників святкової ходи обдаровують цукерками, солодкою випічкою чи грошима.
Що не можна робити
- Працювати по дому.
- Ходити на риболовлю та полювання.
- Лаятися.
Прикмети
- Вдарив мороз – до холодної весни.
- Розлити воду або узвар – до приємних новин.
- Втратити щось – до збитків.
- Якщо 7 січня першим до будинку зайшов чоловік – до щастя та благополуччя на цілий рік.
У кого сьогодні іменини
Іменини 7 січня відзначають: Леонід та Марія.