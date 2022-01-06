Свята 7 січня: історія, традиції, заборони

Свята 7 січня: історія, традиції, заборони

Православне Різдво Христове, день програмістів та відкриття супутників Юпітера – найцікавіші події 7 січня. У григоріанському календарі 7 січня – сьомий день року. До кінця року лишається 358 днів, повідомляє Корреспондент.

Які свята 7 січня

  • Православне Різдво Христове
  • Міжнародний день програмістів
  • День розплутування лижних слідів
  • Міжнародний день дурної ходи
  • День святої прядки﻿

Хто народився 7 січня

  • 1800 - 13-й президент США (1850-1853), американський державний діяч Міллард Філлмор.
  • 1871 - французький математик, професор Еміль Борель.
  • 1909 - український вчений Степан Щурат.
  • 1972 - американський хокеїст Дональд Брашир.
  • 1985 - британський автогонщик, семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон.
  • 1964 - американський кіноактор Ніколас Кейдж.

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Фото: instagram.com/nicolascagefans Ніколас Кейдж

Які події сталися 7 січня

  • 1610 - Галілео Галілей відкрив супутники Юпітера.
  • 1839 - фізик Домінік Франсуа Араго розкрив секрет "світлопису".
  • 1852 - у Санкт-Петербурзі вперше вбрали громадську різдвяну ялинку.

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Фото: pixabay.com Юпітер

Народні та церковні свята

Цього дня православна церква святкує 2022 рік від Різдва Ісуса Христа. Згідно з переказами, на небі з'явилася зірка, яка сповістила про народження Сина Божого.

Її побачили віфлеємські пастухи та волхви і вирушили до хліва, де народився Спаситель. Вони принесли багато подарунків новонародженому.﻿

Традиції та обряди

Різдво Христове прийнято зустрічати в колі сім'ї. Цього дня колядують та дарують подарунки. Колядки співають на славу Христа, а за радісну звістку про Народження Спасителя всіх учасників святкової ходи обдаровують цукерками, солодкою випічкою чи грошима.

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Фото: instagram.com/masterskaya_yasinya Коляда

Що не можна робити

  • Працювати по дому.
  • Ходити на риболовлю та полювання.
  • Лаятися.

Прикмети

  • Вдарив мороз – до холодної весни.
  • Розлити воду або узвар – до приємних новин.
  • Втратити щось – до збитків.
  • Якщо 7 січня першим до будинку зайшов чоловік – до щастя та благополуччя на цілий рік.

У кого сьогодні іменини

Іменини 7 січня відзначають: Леонід та Марія.

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