Свята 7 січня: історія, традиції, заборони

Православне Різдво Христове, день програмістів та відкриття супутників Юпітера – найцікавіші події 7 січня. У григоріанському календарі 7 січня – сьомий день року. До кінця року лишається 358 днів, повідомляє Корреспондент.

Які свята 7 січня

Православне Різдво Христове

Міжнародний день програмістів

День розплутування лижних слідів

Міжнародний день дурної ходи

День святої прядки﻿

Хто народився 7 січня

1800 - 13-й президент США (1850-1853), американський державний діяч Міллард Філлмор.

1871 - французький математик, професор Еміль Борель.

1909 - український вчений Степан Щурат.

1972 - американський хокеїст Дональд Брашир.

1985 - британський автогонщик, семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон.

1964 - американський кіноактор Ніколас Кейдж.

Фото: instagram.com/nicolascagefans Ніколас Кейдж

Які події сталися 7 січня

1610 - Галілео Галілей відкрив супутники Юпітера.

1839 - фізик Домінік Франсуа Араго розкрив секрет "світлопису".

1852 - у Санкт-Петербурзі вперше вбрали громадську різдвяну ялинку.

Фото: pixabay.com Юпітер

Народні та церковні свята

Цього дня православна церква святкує 2022 рік від Різдва Ісуса Христа. Згідно з переказами, на небі з'явилася зірка, яка сповістила про народження Сина Божого.

Її побачили віфлеємські пастухи та волхви і вирушили до хліва, де народився Спаситель. Вони принесли багато подарунків новонародженому.﻿

Традиції та обряди

Різдво Христове прийнято зустрічати в колі сім'ї. Цього дня колядують та дарують подарунки. Колядки співають на славу Христа, а за радісну звістку про Народження Спасителя всіх учасників святкової ходи обдаровують цукерками, солодкою випічкою чи грошима.

Фото: instagram.com/masterskaya_yasinya Коляда

Що не можна робити

Працювати по дому.

Ходити на риболовлю та полювання.

Лаятися.

Прикмети

Вдарив мороз – до холодної весни.

Розлити воду або узвар – до приємних новин.

Втратити щось – до збитків.

Якщо 7 січня першим до будинку зайшов чоловік – до щастя та благополуччя на цілий рік.

У кого сьогодні іменини

Іменини 7 січня відзначають: Леонід та Марія.