Ще в одному регіоні Казахстану почали АТО
У Кизилординській області Казахстану сьогодні, 6 січня, почалася антитерористична операція. Це вже другий регіон, де силовики намагаються таким чином придушити масові протести, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
Про початок антитерористичної операції в Кизилординській області оголосила глава казахстанського регіону Гульшара Абдикаликова.
За її словами, сьогодні в Кизилординській області діє червоний рівень терористичної загрози.
"Зачистка" Алмати від протестувальників досі триває.