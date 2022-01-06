Ще в одному регіоні Казахстану почали АТО

У Кизилординській області Казахстану сьогодні, 6 січня, почалася антитерористична операція. Це вже другий регіон, де силовики намагаються таким чином придушити масові протести, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Про початок антитерористичної операції в Кизилординській області оголосила глава казахстанського регіону Гульшара Абдикаликова.

За її словами, сьогодні в Кизилординській області діє червоний рівень терористичної загрози.

"Зачистка" Алмати від протестувальників досі триває.