Сили ОДКБ можуть залишитись у Казахстані на кілька тижнів

Термін перебування «миротворців» ОДКБ у Казахстані залежатиме від ситуації та рішення влади країни, заявив генеральний секретар організації Станіслав Зась, повідомляє Новое время.

За його словами, після завершення операції усі війська ОДКБ виведуть із Казахстану.

"Розраховуємо, що сили організації в Казахстані ненадовго - на кілька днів або тижнів" , - цитує його слова РИА Новости.

Передислокація «миротворців» у країну має завершитися 7 січня, також сказав Зась. За його словами, на території країни перебуватиме 2500 "миротворців". Вони мають право застосовувати зброю у разі "нападу озброєних банд".

Увечері 6 січня уряд Вірменії ухвалив рішення щодо участі підрозділу своїх збройних сил у «миротворчій операції» в Казахстані.

У країну вже прибули перші підрозділи російських військових зі складу так званих миротворчих сил ОДКБ. За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, ці підрозділи РФ брали участь в агресії проти України як під час операції із захоплення та окупації Криму, так і в бойових діях на Донбасі.

Також у країну вилетіла білоруська «миротворча рота» зі 103-ї повітряно-десантної бригади сил спецоперацій. Влада Киргизстану заявила, що її війська не братимуть участі в придушенні антиурядових протестів у Казахстані.

В ОДКБ (Організацію Договору колективної безпеки) входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Рішення ввести війська в Казахстан рада ОДКБ ухвалила пізно ввечері 5 січня після відповідного звернення президента Касима-Жомарта Токаєва. Вранці 6 січня секретаріат організації повідомив, що передові підрозділи контингенту вже розпочали виконання завдань у Казахстані.

Офіційно завданнями сил ОДКБ у Казахстані є: