Адвокат заявив, що ДБР відомо про заплановані візити Порошенка.

Адвокат лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що Державному бюро розслідувань (ДБР) відомо про заплановані візити Порошенка до Стамбула та Варшави, а також про те, що за п'ятим президентом ведеться незаконне стеження, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Повідомлення ДБР про купівлю авіаквитків свідчить лише про те, що за п'ятим президентом ведеться незаконне стеження. У такому разі слід піти далі і оприлюднити записи розмов, що свідчать про попереднє планування закордонних візитів п'ятого президента", - цитує прес-служба "Євросолідарності" слова Голованя.

"У черговому анонімному тексті хтось у ГБР робить запаморочливі висновки з того, коли помічники Петра Порошенка купили йому квитки. Той факт, що не лише ДБР, а й інші українські спецслужби не з державою-агресором змагаються, а на виконання забаганок Зеленського незаконно стежать за п'ятим президентом – загальновідомий”, – наголосив Головань.

Він наголосив, що необхідно опублікувати записи розмов, що свідчать про завчасне узгодження зустрічей Порошенка з Вселенським Патріархом та провідними європейськими політиками, якщо визнано факт незаконного стеження, прослуховування телефонів та месенджерів.

Як повідомлялося, у Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють, що п'ятий президент України (2014-19), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко не планував своєї закордонної поїздки до висування йому підозри.