До лікарень Лондона на допомогу медикам відправили військових

У лікарнях Лондона не вистачає персоналу через зростання хворих на COVID-19. Тож військових відправили на допомогу медикам, повідомляє Новое время.

Лондон сильно постраждав від спалаху Омікрона, через що не вистачає персоналу у лікарнях. Міністерство оборони заявило, що відправляє на допомогу медикам 200 військовослужбовців, які допомагатимуть протягом трьох тижнів.

"Чоловіки та жінки наших збройних сил знову активізуються, щоб підтримати своїх відданих своїй справі колег у NHS, оскільки вони працюють пліч-о-пліч, щоб захистити націю від COVID-19" , — заявив міністр оборони Бен Уоллес.

Він уточнив, що військові «водили машини швидкої допомоги, вводили вакцини та підтримували пацієнтів у лікарнях».

Також зазначається, що по всій Великій Британії вже допомагають медикам близько 1800 військових. До них входять 313 співробітників, які надають допомогу Валлійській службі швидкої допомоги NHS Trust, і 96 співробітників Шотландської служби швидкої допомоги, а понад 1000 осіб допомагають за програмою ревакцинації.