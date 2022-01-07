В Україні розвалилася міжнародна траса Київ - Чоп

На Закарпатті міжнародну трасу Київ - Чоп визнали небезпечною через аварійну ділянку дороги. Служба автомобільних доріг Закарпатської області просять водіїв не їхати цією трасою, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

На розваленій дорозі проїжджало найбільше габаритного транспорту.

"Зазначені дороги в попередні роки практично капітально не ремонтувалися. Однак через знос покриття і через інтенсивні опади, дощ і вологість дуже швидко – протягом 6-12 годин – утворюються ями" , – сказано в повідомленні.

Зараз п'ять бригад намагаються ліквідувати ями на дорозі. Однак ями в дощову погоду з'являються у великих обсягах.