Кабмін презентував свої основні досягнення за 2021 рік

Кабінет міністрів України презентував власні основні досягнення за 2021 рік, повідомляє УНІАН.

"Системне підвищення пенсій, "авіаційний безвіз" із Євросоюзом, рекордний ВВП у доларовому еквіваленті та забезпечення України ефективними вакцинами - серед основних досягнень уряду у 2021 році" , - зазначає пресслужба.

У Кабміні уточнили, що протягом 2021 року пенсії зростали 10 разів і середня виплата становила 4 тис. грн, що перевищило фактичний прожитковий мінімум. Суттєво підвищено пенсії військовим пенсіонерам та чорнобильцям.

Разом із тим на фінансування протидії пандемії торік держава витратила більш як 35 млрд грн, які було спрямовано на доплати медикам, забезпечення кисневим обладнанням, тестування й інші заходи.

Що стосується авіаційних досягнень, то у 2021 році між Україною та Євросоюзом було укладено Угоду про Спільний авіаційний простір, що розширить доступ українських перевізників на ринок ЄС і навпаки, збільшить географію польотів та сприятиме здешевленню квитків.

Також у 2021 році дано старт створенню українського державного авіаперевізника Ukrainian National Airlines (UNA).

Крім того, в рамках програми президента "Велике будівництво" відновлено понад 7 тис. км доріг, збудовано та відремонтовано 350 мостів.

Щодо електронного розвитку, то в "Дії" додалось понад 20 електронних послуг та доступно вже 15 цифрових документів. У 2021 році Україна стала першою державою світу, де цифрові паспорти в смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів, а українські COVID-сертифікати отримали визнання в ЄС.

У Кабміні вказали й на продовження забезпечення армії сучасним озброєнням та технікою у 2021 році.

Разом із тим стверджується, що держава повністю закрила потребу в житлі для постраждалих учасників Революції гідності та родин Героїв Небесної сотні.