Макрон розраховує найближчими днями провести розмову з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що має намір найближчими днями провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуємо діалог із Росією. У мене останніми тижнями було дві ґрунтовні телефонні розмови із президентом Путіним. І найближчими днями буде ще одна розмова", - сказав він на прес-конференції в Парижі.

Макрон сказав що координацію США з Європою з питань, пов'язаних із Росією, можна вважати зразковою.

"Вважаю, що діалог між США та Росією і щодо України, і з більш широкого спектра питань - це добре. І з цієї теми між США та європейцями координація була зразковою", - сказав він на прес-конференції в Парижі.

Зокрема, Макрон нагадав, що особисто обговорював із президентом США Джо Байденом контакти останнього із президентом РФ Володимиром Путіним.