Макрон та Шольц ініціювали "нормандську" зустріч

Макрон та Шольц ініціювали "нормандську" зустріч

Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Зустріч планують організувати протягом найближчих тижнів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"З (німецьким - ред.) канцлером Шольцем ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів… Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках", - сказав Макрон.

Французький президент також наголосив, що питання розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони буде одним з головних напрямків під час головування Парижу в Раді ЄС.

Лідери "нормандської четвірки" востаннє проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. А до цього очільники Франції, Німеччини, України та Росії зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року.

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