Макрон та Шольц ініціювали "нормандську" зустріч

Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Зустріч планують організувати протягом найближчих тижнів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"З (німецьким - ред.) канцлером Шольцем ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів… Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках" , - сказав Макрон.

Французький президент також наголосив, що питання розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони буде одним з головних напрямків під час головування Парижу в Раді ЄС.

Лідери "нормандської четвірки" востаннє проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. А до цього очільники Франції, Німеччини, України та Росії зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року.