Астрофотографії року від Королівської обсерваторії Грінвіча

Астрофотографії року від Королівської обсерваторії Грінвіча
Фото: Фото RGO. Ніколя Лефодо переміг у номінації "Наш Місяць"

Конкурс астрономічних фотографій у Королівській обсерваторії Гринвіча у Великій Британії проводять щороку. Хто ж став переможцем Astronomy Photographer of the Year у 2021, повідомляє 24 Канал.

Це Шучан Донг (Shuchang Dong) та його світлина "Золоте кільце". Та на конкурсі було ще багато цікавих номінацій та яскравих світлин.

Абсолютний переможець – "Золоте кільце", Шучан Донг

Кільцеподібне сонячне затемнення Шучан Донг зазнимкував у Тибеті. Зауважимо, він довгенько чекав на потрібну мить, адже у тому регіоні небо майже завжди у хмарах. Та мить прийшла – і не дарма, Донг став переможцем конкурсу.

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"Золоте кільце" Шучана Донга / Фото RGO

Переможці у різних номінаціях

Полярні сяйва

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Polar Lights Dance, Dmitrii Rybalka ("Танець полярного сяйва", Дмитро Рибалка) / Фото RGO

Галактики

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The Milky Ring, Zhong Wu ("Молочне кільце", Чжун Ву) / Фото RGO

Наш Місяць

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Beyond the Limb by Nicolas Lefaudeux ("За межами лімбу", Ніколя Лефодо) / Фото RGO

Люди та космос

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Lockdown, Deepal Ratnayaka ("Локдаун", Діпал Ратнаяка) / Фото RGO

Планети, комети, астероїди

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A Colourful Quadrantid Meteor, Frank Kuszaj ("Кольоровий квадрантний метеор", Френк Кушай) / Фото RGO

Небесні ландшафти

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Luna Dunes, Jeffrey Lovelace ("Місячні дюни", Джеффрі Ловлейс) / Фото RGO

Зірки та туманності

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California Dreamin' NGC 1499, Terry Hancock ("Сни Каліфорнії про NGC 1499") / Фото RGO

Кращий молодий астрофотограф року

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Family Photo of the Solar System, Zhi Pu Wang ("Сімейне фото Сонячної системи", Чжи Пу Ван – 15 років) / Фото RGO

Новачок року

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Falcon 9 soars past the Moon, Paul Eckhardt ("Falcon 9 пролітає повз Місяць", Пол Екхардт) / Фото RGO

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