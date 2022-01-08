Астрофотографії року від Королівської обсерваторії Грінвіча

Конкурс астрономічних фотографій у Королівській обсерваторії Гринвіча у Великій Британії проводять щороку. Хто ж став переможцем Astronomy Photographer of the Year у 2021, повідомляє 24 Канал.

Це Шучан Донг (Shuchang Dong) та його світлина "Золоте кільце". Та на конкурсі було ще багато цікавих номінацій та яскравих світлин.

Абсолютний переможець – "Золоте кільце", Шучан Донг

Кільцеподібне сонячне затемнення Шучан Донг зазнимкував у Тибеті. Зауважимо, він довгенько чекав на потрібну мить, адже у тому регіоні небо майже завжди у хмарах. Та мить прийшла – і не дарма, Донг став переможцем конкурсу.

"Золоте кільце" Шучана Донга / Фото RGO

Переможці у різних номінаціях

Полярні сяйва

Polar Lights Dance, Dmitrii Rybalka ("Танець полярного сяйва", Дмитро Рибалка) / Фото RGO

Галактики

The Milky Ring, Zhong Wu ("Молочне кільце", Чжун Ву) / Фото RGO

Наш Місяць

Beyond the Limb by Nicolas Lefaudeux ("За межами лімбу", Ніколя Лефодо) / Фото RGO

Люди та космос

Lockdown, Deepal Ratnayaka ("Локдаун", Діпал Ратнаяка) / Фото RGO

Планети, комети, астероїди

A Colourful Quadrantid Meteor, Frank Kuszaj ("Кольоровий квадрантний метеор", Френк Кушай) / Фото RGO

Небесні ландшафти

Luna Dunes, Jeffrey Lovelace ("Місячні дюни", Джеффрі Ловлейс) / Фото RGO

Зірки та туманності

California Dreamin' NGC 1499, Terry Hancock ("Сни Каліфорнії про NGC 1499") / Фото RGO

Кращий молодий астрофотограф року

Family Photo of the Solar System, Zhi Pu Wang ("Сімейне фото Сонячної системи", Чжи Пу Ван – 15 років) / Фото RGO

Новачок року