Фатальний постріл: загинув 18-річний чемпіон світу

Переможець чемпіонату світу зі стендової стрільби серед юніорів Крістіан Гіллі помер внаслідок нещасного випадку на полюванні. 18-річний італієць вистрілив собі в живіт, коли нахилявся, щоб підібрати патрони, повідомляє Обозреватель.

Гіллі полював з друзями в лісі в Монтекатині-Валь-ді-Чечіні, в провінції Піза, Італія. Якоїсь миті Крістіан, нахилившись, вирішив взяти нові патрони та випадково вистрілив собі в живіт.

Крістіан Гіллі виграв чемпіонат світу. Джерело: instagram.com/cristianghilli

Друзі стрілка одразу викликали екстрені служби. Парамедики оперативно госпіталізували титулованого спортсмена. У лікарні йому одразу зробили операцію, але врятувати не змогли. Причиною смерті Гіллі стала сильна внутрішня кровотеча, яку не змогли зупинити лікарі.

Крістіан Гіллі був найкращим стрільцем у юніорській збірній Італії. Джерело: instagram.com/cristianghilli

Гіллі у жовтні минулого року став чемпіоном світу у командній першості та змішаній командній першості, Також італієць посів третє місце у підсумковому особистому заліку на Кубку світу у Лімі, Перу.

Крістіан Гіллі. Джерело: instagram.com/cristianghilli

У травні 2021 року він виграв "золото" в індивідуальних, командних та змішаних змаганнях на юніорському чемпіонаті Європи в Осієку в Хорватії.