"Реал" розгромив "Валенсію" у матчі 20-го туру Ла Ліги

У суботу, 8 січня,"Реал" у рамках поєдинку 20-го туру чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі "Валенсію" і домігся розгромної перемоги, повідомляє УНІАН.

Наприкінці першого тайму лідер "Реала" Карім Бензема відкрив рахунок, реалізувавши пенальті.

Після перерви Вінісіус двома швидкими голами зняв всі питання про переможця зустрічі. "Валенсія" зуміла відквитати один м'яч теж завдяки пенальті, але останнє слово було за Бензема, який оформив дубль.

Відзначимо, що Бензема відзначився 300 і 301 голами за мадридців.

"Реал "Мадрид -" Валенсія " - 4:1

Голи: Бензема, 43 (пен.), 88, Вінісіус, 52, 61 - Гедеш, 76

"Реал" Мадрид: Куртуа, Васкес (Начо, 87), Мілітао, Алаба, Менді, Модріч (Себальос, 71), Каземіро (Камавінга, 71), Кроос, Асенсіо, Бензема (Іско, 90), Вінісіус (Вальверде, 87)

"Валенсія": Сіллессен, Піччіні (Ірансо, 79), Альдерете, Діакабі, Гайя, Муса (Черишев, 66), Васс, Гільямон, Кошта (Коіндреді, 66; Ману Вальєхо, 83), Гедеш, Гомес (Андре Маркос, 66)

Попередження: Каземіро, Мілітао - Піччінні, Муса, Черишев

Огляд матчу:

"Реал" - "Валенсія": підсумки матчу