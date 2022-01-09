Мігранти з петардами намагалися штурмувати польсько-білоруський кордон

Мігранти кидали у польські патрулі каміння, гілки дерев, шумові петарди, в результаті чого травм зазнала польська прикордонниця, повідомляє Укрінформ.

"В суботу, 8 січня, польсько-білоруський кордон нелегально перетнули лише 10 осіб, проте ніч проти неділі була неспокійною. Сьогодні до 7-ї години ранку (за місцевим часом) затримано 33 іноземці на відрізках кордону, що охороняються прикордонними заставами в Черемсі і Шудзялово. Представниця Прикордонної служби потрапила до лікарні" , - йдеться в повідомленні польських прикордонників.

Як зазначається, під час спроб силового перетину польсько-білоруського кордону іноземці та білоруські спецслужби кидали у бік польських патрулів не лише каміння, але й шумові петарди.

"Представниця Прикордонної служби отримала травму голови, вона перебуває в лікарні" , - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. Від початку кризи у серпні польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько 40 тис. іноземців з Близького Сходу та країн Африки. До червня уряд Польщі планує збудувати на відрізку майже 200 км польсько-білоруського кордону загородження висотою понад 5 метрів.