Топ-5 найбезпечніших країн світу для туристів

Втрапити у халепу в подорожі – не те, про що мріють туристи. Але, на жаль, саме іноземці найчастіше стають жертвами злочинців. Проте існують держави з настільки низькими показниками криміногенності, що там практично нічого боятися. Міжнародна компанія International SOS опублікувала перелік найбезпечніших держав для подорожей, повідомляє Обозреватель.

Норвегія

Ця країна постійно потрапляє у різні світові топи за показниками рівня життя, економіки, політичної стабільності та, навіть, щастя. Тому не дивно, що вона очолила рейтинг найбезпечніших держав світу.

Влада Норвегії ціленаправлено робить усе, аби знизити криміногенність. І в них це непогано вдається. Так тут практично не трапляються дрібні та важкі злочини, а іноземці почуваються абсолютно безпечно у цій країні.

Важливим фактором є ще й те, що місцева медицина знаходиться на дуже гарному рівні. Тому, навіть у випадку несподіваного захворювання у мандрівці, туристу нічого боятися. Лікарі нададуть йому усю необхідну допомогу.

Норвегія часто потрапляє у світові рейтинги. Джерело: pixabay.com

Фінляндія

Єдиний варіант залишитися без грошей у Фінляндії – це витратити їх на сувеніри і місцеві делікатеси. Навіть якщо ви загубите гаманець, його вам скоріш за все повернуть. Фіни – вихований і законослухняний народ. Вони усе роблять за правилами: паркуються, переходять дорогу та, навіть, вигулюють собак.

Слід пам’ятати, що туристи мусять дотримуватись місцевих законів. Краще з ними ознайомитися до початку поїздки. Так, таксі не прийнято "ловити" на дорозі, слід замовити через додаток або через телефон. Також тут не допустимо палити просто на вулиці чи, ще гірше, у закладах харчування. Для цього облаштовані спеціальні місця.

Будьте ввічливими та уважними й тоді ваша відпустка на батьківщині Санта-Клауса пройде прекрасно.

Фінляндія може похизуватися високим рівнем життя населення. Джерело: pixabay.com

Швейцарія

У цій країні на кожну тисячу населення приходиться понад 200 правоохоронців. При цьому держава славиться неймовірно низькими показниками злочинності. Річ у тім, що місцеві давно звикли усе робити за законом. А високий рівень життя не спонукає до крадіжок чи інших правопорушень.

Про швейцарську медицину теж складають легенди. Ця сфера і справді тут працює не гірше, за знамениті годинники. Звичайно, для отримання обслуговування в екстрених ситуаціях, іноземці мусять мати при собі страхування або ж потрібно буде заплатити за надані послуги.

У Шейцарії високі показники усіх важливих сфер. Джерело: pixabay.com

Данія

Навіть якщо ви будете на самоті гуляти в ночі далеко від центральних районів, навряд чи ви станете жертвою злочинців. У країні рідко трапляються правопорушення, тому тут безпечно у будь-яку пору дня.

Реальну ж загроза для людей тут несуть лише природні катаклізми. В Данії періодично трапляються наводнення, землетруси та шторми. Але насправді це не такі поширені явища, та й туристи від них страждають досить рідко. Тому можна спокійно обрати для відпочинку цю чарівну країну.

У Данії безпечно і вдень, і вночі. Джерело: pixabay.com

Люксембург

За всіма показниками, а їх понад півтори сотні, Люксембург входить у топ-5 найбезпечніших країн світу. Гарна інфраструктура, стабільні політична та економічна ситуації, розвинена медична сфера – все це робить державу дуже привабливою для туристів. Що вже казати про її неймовірні краєвиди і різноманітні курорти.

Рівень злочинності тут практично нульовий. Якщо крадіжки зрідка трапляються, то ризик важких злочинів майже відсутній. А в туристичних районах взагалі дуже безпечно, адже їх охороняє велика кількість правоохоронців.