Мокрий сніг, туман та ожеледиця: погода в Україні на 10 січня:
Сьогодні, 10 січня, у більшості областей України пройде мокрий сніг, на заході та півдні — туман. У Києві близько 2° морозу, повідомляє Ділова столиця.
"Вночі в Україні, крім західних областей, вдень у східній частині місцями невеликий сніг, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території без істотних опадів", — пишуть синоптики Українського гідрометцентру.
Вночі та вранці у західних областях та в південній частині місцями туман, на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатському регіоні 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, в Криму 7-12°.
У Києві та Київській області без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с., на дорогах ожеледиця. Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.