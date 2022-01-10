Мокрий сніг, туман та ожеледиця: погода в Україні на 10 січня:

Сьогодні, 10 січня, у більшості областей України пройде мокрий сніг, на заході та півдні — туман. У Києві близько 2° морозу, повідомляє Ділова столиця.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

"Вночі в Україні, крім західних областей, вдень у східній частині місцями невеликий сніг, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території без істотних опадів" , — пишуть синоптики Українського гідрометцентру.

Вночі та вранці у західних областях та в південній частині місцями туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатському регіоні 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, в Криму 7-12°.

У Києві﻿ та Київській області без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с., на дорогах ожеледиця. Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.