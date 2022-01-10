Кросовер Toyota RAV4 став автомобілем рятувальників

а Токійський автосалон, який пройде з 14 по 16 січня, Toyota привезе добре знайомий усім RAV4. Шоу-кар під назвою RAV4 5D Adventure відрізнятиметься від того, що нам доводилося бачити раніше. На цей раз популярний кросовер стане автомобілем рятувальних служб, повідомляє Автоцентр.

Підготувати та реалізувати тюнінг проект допоміг підрозділ Toyota Group – Toyota Industries. Його основна спеціалізація – виробництво різного обладнання. Наприклад, автомобілів-навантажувачів.

У новому виконанні RAV4 описують як автомобіль для рятувальників та служб екстреного реагування. Його основні відмінності – зубасті шини та спеціальні кріплення для багажу.

Система Maximum Base складається із набору елементів, які дозволяють розширити можливості багажного відділення. Іншими словами, вона дозволяє встановити додаткові секції, які, у свою чергу, збільшать його в довжину або дозволять закріпити довгоміри під стелею. Ця система дозволяє перевозити різне обладнання, яке може стати в нагоді рятувальникам або навіть носилки з постраждалими.

Ще одним нововведенням стали невеликі кубічні блоки, покликані значно полегшити роботу рятувальників. Вони можуть бути вбудовані камери, ліхтарики, додаткові акумулятори, бездротові точки доступу та багато іншого. Такі куби можна встановлювати в автомобілі або на дроні під час рятувальних операцій.