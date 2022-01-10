Дмитро Шепелєв вперше показал обличчя сина Тихона
Дмитро Шепелєв та його обраниця Катерина Тулупова рідко діляться спільними фото, а тим більше майже не публікують знімки дітей, але цього разу вони вирішили зробити виняток. Пара вперше показала обличчя спільного сина Тихона, якому зараз десять місяців, повідомляє Сьогодні.
У коментарях підписники не приховували захоплення. Багато хто зазначив, що Тихін дуже нагадує свого старшого брата Платона.
Для Дмитра та Катерини малюк став першою спільною дитиною. При цьому пара вже виховує двох дітей: сина ведучого від шлюбу із покійною Жанною Фріске – Платона та доньку Катерини від її першого шлюбу – Ладу.