Дмитро Шепелєв вперше показал обличчя сина Тихона

Дмитро Шепелєв та його обраниця Катерина Тулупова рідко діляться спільними фото, а тим більше майже не публікують знімки дітей, але цього разу вони вирішили зробити виняток. Пара вперше показала обличчя спільного сина Тихона, якому зараз десять місяців, повідомляє Сьогодні.

У коментарях підписники не приховували захоплення. Багато хто зазначив, що Тихін дуже нагадує свого старшого брата Платона.

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова вперше показали обличчя сина Тихона / Фото: instagram.com/tulupova

Для Дмитра та Катерини малюк став першою спільною дитиною. При цьому пара вже виховує двох дітей: сина ведучого від шлюбу із покійною Жанною Фріске – Платона та доньку Катерини від її першого шлюбу – Ладу.