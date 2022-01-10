23-річна донька Тоні Матвієнко: рідкісне сімейне фото

Тоня Матвієнко радує шанувальників новими сімейними фото. Зараз співачка разом із сім'єю проводить час у Яремчі. У себе в Instagram співачка опублікувала рідкісне фото з Арсеном Мірзояном та доньками – Ніною та Уляною, повідомляє Сьогодні.

Якщо молодша дочка співачки часто з'являтиметься у соцмережах мами, то знімки зі старшою донькою – рідкість.

/ Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, Уляну Тоня народила зовсім юною, у 17 років, від першого чоловіка, з яким познайомилася у 16. Співачка зізнавалася, тоді вона зіштовхнулася із засудженням.

/ Фото: Инстаграм

У листопаді Уляні виповнилося 23 роки. Про дівчину майже немає інформації. Відомо, що старша донька Тоні Матвієнко навчається на режисера.