Столтенберг про переговори з РФ: можуть запобігти новому конфлікту в Європі

Переговори Росії з США і НАТО можуть запобігти початку нового збройного конфлікту в Європі. Зокрема, в альянсі розраховують, що вони дозволять погодити подальший процес деескалації, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Про це заявив на брифінгу генсека НАТО Єнса Столтенберга перед засіданням Комісії Україна-НАТО.

"Я вітаю сьогоднішню зустріч в Женеві, яка проходить між США і Росією. Я не чекаю, що ці зустрічі вирішать всі питання. Ми можемо сподіватися, що узгодимо подальший шлях і процес... ми вважаємо, що добра воля з боку Росії і з боку НАТО дозволить налагодити взаємодію, яка допоможе запобігти новому збройному конфлікту в Європі" , - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні США і Росія почали офіційні переговори в Женеві щодо так званих "гарантій безпеки".