Президент Росії Володимир Путін не зміг вимовити ім'я президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Readovka.

На онлайн-засіданні Організації Договору про колективну безпеку Володимир Путін невиразно вимовив ім'я Токаєва, проте той вдав, що нічого не помітив.

Зазначається, що подібна ситуація вже була у грудні. Тоді Путін, говорячи про лідерів Казахстану, згадав повне ПІБ Назарбаєва, а Токаєва, який є главою країни з 2019 року, назвав просто «новим президентом».