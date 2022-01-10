У команді Усіка підтвердили готовність влаштувати бій із найсильнішим боксером

Расс Анбер, катмен чемпіона світу з боксу у суперважкому дивізіоні за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO українця Олександра Усіка, заявив, що його клієнт готовий провести бій проти володаря всіх поясів у другій середній вазі Сауля Альвареса, повідомляє Новий час.

Думкою про можливий поєдинок представник команди непереможеного кримчанина поділився в інтерв'ю YouTube каналу Matt Casavant.

«Між Альваресом та Усіком є величезна різниця у вазі, але свою роль можуть зіграти умови контракту. Усік сказав, що готовий прийняти цей виклик. І я вірю, що він був би готовий побитися з Саулем", - сказав Арбер.

Альварес очолює численні рейтинги найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.