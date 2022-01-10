"Ковидну тисячу" мають виплачувати і підліткам – доручення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради в понеділок поставив Кабінету Міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у рамках програми "єПідтримка" для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент поставив уряду завдання розробити програму виплати 1 тис. грн неповнолітнім, які вакцинувалися від COVID-19" , - йдеться в повідомленні ОП.

Уточнюється, що під час наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що вже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн допомоги від держави в рамках програми "єПідтримка".

В ОП додали, що наразі триває розроблення порядку запровадження категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей віком від 60 років.