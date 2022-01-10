У Польщі зафіксували перші смерті від "Омікрону"

У Польщі підтверджено перші два летальні результати від інфікування людей штамом коронавірусу Омікрон. Про це, посилаючись на заяву спікера МОЗ Польщі Войцеха Андрусевича в понеділок під час прес-конференції, повідомляє Укрінформ.

"Омікрон теж небезпечний. У нас є, принаймні, два перші випадки смерті осіб, інфікованих новою версією вірусу – Омікроном. Йдеться про два випадки у Малопольському воєводстві (Краків) у осіб старшого віку – 92 та 85 років, які не були вакциновані", – заявив Андрусевич.

За його словами, за останній тиждень частка штаму Омікрон серед інфікованих коронавірусом у Польщі зросла з 1-2,5% до 7-8%. За останніми даними, у Польщі виявлено 193 випадки Омікрона, найбільше – у Поморському (Гданськ) та Мазовецькому (Варшава) воєводствах.

У понеділок, 10 січня, понад 4,5 млн. учнів середніх шкіл повернулися на стаціонарне навчання в польських школах. За словами спікера МОЗ, протягом трьох тижнів святкових канікул, а пізніше дистанційного навчання вдалося обмежити вогнища коронавірусу в школах.

На сьогоднішній день у Польщі повністю вакциновано 21,2 млн осіб. Бустерну дозу прийняли 7,5 млн. поляків. Наприкінці січня бустерну дозу зможуть отримати діти віком 12-18 років. На сьогоднішній день у цій віковій групі в Польщі вакцинувалися 1,1 млн. дітей. У групі 5-11 років вакциновано вже 286 тисяч дітей.

Минулої доби в Польщі зафіксовано понад 7,7 тис. випадків інфікування коронавірусом, померло 19 людей. Загальна кількість померлих від COVID-19 у Польщі становить близько 100 тисяч.