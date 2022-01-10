Валютний ринок понеділка: підсумки дня

У понеділок торги на міжбанківському валютному ринку знову пройшли без втручання Національного банку. У першій половині торгової сесії було більше покупців, у другій – продавців.

На старті торгів обсяг заявок на покупку вчетверо перевищував обсяг валюти, виставленої на продаж. Це дозволило спекулянтам вкотре розігнати курс безготівкового долара до 27,53 гривні на купівлі та 27,55 гривні на продажу. Але, як і минулого тижня, охочих купувати долар дорожчий за позначку 27,50 знайшлося не так багато. Повторилася ситуація минулого четверга: після того, як гарячий попит був задоволений, котирування плавно пішли вниз. Національний банк другий день поспіль обмежився роллю спостерігача і не втручався у перебіг торгів. Покупці та продавці самостійно досягли консенсусу; починаючи з 11-ї ранку аж до кінця торговельної сесії угоди проходили в межах 27,48-27,51 гривень.

Закрили торги понеділка на 1,2 копійки на купівлі та на 2 копійки на продажі вище, ніж минулого четверга.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,44/27,53 (купівля/продаж).

Торги понеділка відкрилися ширше, ніж минулого четверга: спред на відкритті становив 9 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,50 гривень пройшла о 9:35. Через чотириразове перевищення обсягу заявок на купівлю над продажними котируваннями відразу пішли вгору, досягнувши до 10:20 денних піків. До 12:20 вони трималися вище за рівень 27,50 гривень, і лише коли закінчилися бажаючі купувати дорожче за 27,50, ціни почали знижуватися. Але як тільки продавці опустили свій цінник до 27,485 гривень, попит відновився з новою силою, і котирування знову повернулися вище за рівень 27,50. Так повторювалося ще двічі, і торги завершилися практично на рівні 27,50, який вкотре не вдалося пробити.

Котирування закриття торгів – 27,492/27,52 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 18,4 млн. порівняно з минулим четвергом і склав 171,5 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,5088 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,5088 гривень. Офіційний курс долара на 11 січня встановлено на позначці 27,4998 гривень за долар, зростання на 0,21 копійки.

встановлено на позначці 27,4998 гривень за долар, зростання на 0,21 копійки. Офіційний курс євро на 11 січня встановлено на позначці 31,1160 гривень за євро, зростання на 0,65 копійки.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва сьогодні вранці продавали 27,56-27,57 гривень; в обід цінник опустили до 27,53-27,54 гривень, а до 17-ї години підняли до 27,55 гривень. Таким чином, незважаючи на те, що безготівковий долар за день виріс на кілька копійок, готівка подешевшала також на кілька копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:45 – 1,1322 долара. Після різкого зростання минулої п'ятниці євро спочатку опустився до 1,1285 долара, а потім знову виріс до позначки 1,1326. Готівковий євро протягом дня продавали в діапазоні 31,10-31,15 гривень; коливання на FOREX поки що ніяк не відбилися.

Російський рубль вранці понеділка зміцнився до 74,85 рублів за долар перед вирішальними переговорами між Москвою та Вашингтоном у Женеві. Надвечір він відновив падіння, т.к. стало відомо, що представники Росії зайняли безкомпромісну позицію і зажадали від США та НАТО піти на поступки або зіштовхнутися із погіршенням ситуації з безпекою в Європі.

Станом на 17:45 рубль торгується у вузькому діапазоні 75,20-75,27 рубля за долар. Все це поки що ніяк не позначилося на ціні готівкового рубля: як і минулого четверга, його продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.