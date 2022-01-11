У ВООЗ припустили, що "Дельтакрон" не є комбінацією вірусів

У Всесвітній організації охорони здоров'я припустили, що так званий "Дельтакрон", який на Кіпрі назвали новим штамом коронавірусу, насправді не є комбінацією "Омікрона" та "Дельти". В організації закликали взагалі не використати такий термін, повідомляє Обозреватель.

Глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ, інфекціоністка Марія ван Керкхове зазначила, що "гібрид" може бути результатом забруднення зразка вірусу, взятого для секвенування.

Вона також зазначила, що не варто використовувати слово "Дельтакрон" для позначення комбінації "Омікрону" та "Дельти", а також закликала відмовитися від терміну "флурона" – так називають одночасне зараження грипом та коронавірусом.

"Давайте не будемо використовувати такі слова, як Дельтакрон, флурон або флурон. Будь ласка. Ці слова мають на увазі комбінацію вірусів/варіантів, але це не так. "Дельтакрон", ймовірно, є забрудненням зразка під час секвенування" , – вважає експерт.

Зазначимо, що інші експерти в галузі охорони здоров'я також ставлять під сумнів повідомлення про нову можливу мутацію COVID-19. Так, членкиня технічної групи ВООЗ з COVID-19, докторка Крутики Куппаллі в Twitter зазначила, що в цьому випадку, ймовірно, трапилося "лабораторне зараження фрагментами Омікрону у зразку Дельти".

Докторка Богума Кабісен Тітанджі, експертка з інфекційних захворювань в Університеті Еморі в Атланті, у Twitter порадила бути обережніше із заявами про появу нового штаму і зазначила, що "доступна нині інформація вказує на забруднення зразка, а не на справжню рекомбінацію варіантів Дельта та Омікрон.

Вірусолог, доктор Том Пікок з Імперського коледжу Лондона також зазначив, що результати з Кіпру можуть бути результатом лабораторної помилки.