МОЗ анонсує нові електронні послуги
Міністерство охорони здоров’я у 2022 році планує впровадити низку електронних послуг. Зокрема — надання медичних висновків для отримання водійського посвідчення. Про це заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич розповіла ефірі 1+1, повідомляє Новое время.
"Тепер не потрібно буде бігати за довідками до різних лікарів — можна буде для категорії А і Б отримати довідку у сімейного лікаря. Ми плануємо це впровадити", — сказала вона.
Також будуть цифровізовані медичні висновки про смерть. Окрім того, планують через сервіс "Дія" надати людям можливість укладати декларації з сімейним лікарем і залишати згоду на посмертне донорство.
"І один з таких масштабних проєктів цього року — це електронні рецепти. Тобто всі рецепти на рецептурні препарати, на наркотики, антибіотики тепер будуть в електронному форматі", — розповіла Карчевич.