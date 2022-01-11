МОЗ анонсує нові електронні послуги

Міністерство охорони здоров’я у 2022 році планує впровадити низку електронних послуг. Зокрема — надання медичних висновків для отримання водійського посвідчення.﻿ Про це заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич розповіла ефірі 1+1, повідомляє Новое время.

"Тепер не потрібно буде бігати за довідками до різних лікарів — можна буде для категорії А і Б отримати довідку у сімейного лікаря. Ми плануємо це впровадити" , — сказала вона.

Також будуть цифровізовані медичні висновки про смерть. Окрім того, планують через сервіс "Дія" надати людям можливість укладати декларації з сімейним лікарем і залишати згоду на посмертне донорство.