Лікар розповів, як цукор впливає на зуби

Любов до солодкого швидше відіб'ється на вашій талії, ніж на зубах, якщо ви – людина доросла і ретельно стежите за гігієною ротової порожнини. Коли цукор небезпечний для зубів і як зберегти гарну усмішку – розповів стоматолог Ярослав Заблоцький, повідомляє Сьогодні.

То шкідливий цукор для зубів чи ні?

Цукор ніяк не впливає на здоров'я зубів, якщо це зуби дорослої людини й вони без дірок. Але цукор шкідливий для непостійних зубів дітей, які мають незрілу емаль.

Коли емаль зуба вже "доросла", то вона ніяк як не реагує на цукор. Взагалі цукор не корисний для організму в цілому і не варто на нього налягати як дорослим, так і дітям.

А щоб зберегти здоров'я дитячих зубів, наголошує професор, не давайте малюкам чаю або компоту з цукром. Найкраще питво для дитини – це чиста питна вода.

Тобто цукор не осідає на зубах?

На зубах "осідає" не цукор, як такий – на них після будь-якої їжі утворюється плівка. І якщо її не прибрати протягом 24 годин механічним шляхом, тобто саме щіткою та йоржиком для зубів, то вона залишається, поступово руйнуючи зуби.

Тому не забувайте доглядати зуби в домашніх умовах – чистити двічі на день плюс проходити професійне чищення у стоматолога раз на півроку.