У Великій Британії знайшли скелет величезного іхтіозавру
В англійському графстві Ратленд виявили скам'янілі останки іхтіозавра - морської рептилії, яка мешкала на Землі в період від 250 до 90 млн. років тому, повідомляє Новий час.
Гігантський доісторичний «морський дракон» вже названий вченими
«однієї з найбільших знахідок в історії британської палеонтології».
Іхтіозавр, якому близько 180 мільйонів років, зі скелетом близько 10 м завдовжки і черепом вагою близько тонни, є найбільшою і найповнішою скам'янілістю такого роду у Великій Британії. Джо Девіс із Фонду дикої природи Лестершира та Ратленда виявив його під час планового осушення острова у лагуні водосховища Ратленд-Уотер.
Два неповні і набагато менші іхтіозаври були знайдені під час будівництва Ратленд-Уотер у 1970-х роках, але останнє відкриття — це перший повний скелет.
Дін Ломакс, палеонтолог, який вивчав новий скелет, сказав:
«Незважаючи на безліч скам'янілостей іхтіозавра, знайдених у Великобританії, дивно думати, що іхтіозавр Ратленд є найбільшим скелетом, коли-небудь знайденим у Великобританії. Це справді безпрецедентне відкриття та одна з найбільших знахідок в історії британської палеонтології».
Іхтіозаври вперше з'явилися близько 250 млн. років тому, а вимерли 90 млн. років тому. Ці тварини були дуже різноманітні: від 1 до 25 метрів у довжину і нагадували дельфінів за загальною формою тіла.
Марк Еванс з Британської антарктичної служби, який понад 20 років вивчає викопні рептилії юрського періоду в Ратленді та Лестерширі, сказав, що навіть на перший погляд на частково оголену скам'янілість було ясно, що це був найбільший іхтіозавр, виявлений у регіоні
«Однак лише після наших розвідувальних розкопок ми зрозуміли, що він майже повний до кінчика хвоста. Це дуже важливе відкриття як на національному, так і на міжнародному рівні, але воно також має велике значення для жителів Ратленду та його околиць», - сказав він.
Найджел Ларкін, фахівець-палеонтолог, сказав:
«Нечасто ви несете відповідальність за безпечне підняття дуже важливої, але дуже тендітної скам'янілості такої великої ваги. Це відповідальність, але я люблю виклики. Це була дуже складна операція з виявлення, реєстрації та безпечного перевезення цього важливого екземпляра».
Додамо, перші іхтіозаври, яких іноді називають морськими драконами, тому що у них, як правило, дуже великі зуби, були виявлені мисливцем за скам'янілістю та палеонтологом Мері Еннінг на початку 19 століття.
Зразок, чудово зберігся череп метрової довжини, належав одному з останніх їхтіозаврів, що вижили, які були трохи схожі на рибу-меч.
«У цієї тварини з'явилися унікальні зуби, які дозволили їй їсти великий видобуток», — каже Ганс Ларссон, директор музею Редпат в Університеті Макгілла в Канаді.
«У той час як у інших іхтіозаврів були маленькі зуби однакового розміру для годування дрібним видобутком, цей новий вид змінив розмір та відстань між зубами, щоб створити арсенал зубів для знищення великого видобутку, такий як велика риба та інші морські рептилії», - зазначив учений .