У Великій Британії знайшли скелет величезного іхтіозавру

В англійському графстві Ратленд виявили скам'янілі останки іхтіозавра - морської рептилії, яка мешкала на Землі в період від 250 до 90 млн. років тому, повідомляє Новий час.

Гігантський доісторичний «морський дракон» вже названий вченими «однієї з найбільших знахідок в історії британської палеонтології».

Іхтіозавр, якому близько 180 мільйонів років, зі скелетом близько 10 м завдовжки і черепом вагою близько тонни, є найбільшою і найповнішою скам'янілістю такого роду у Великій Британії. Джо Девіс із Фонду дикої природи Лестершира та Ратленда виявив його під час планового осушення острова у лагуні водосховища Ратленд-Уотер.

Два неповні і набагато менші іхтіозаври були знайдені під час будівництва Ратленд-Уотер у 1970-х роках, але останнє відкриття — це перший повний скелет.

Дін Ломакс, палеонтолог, який вивчав новий скелет, сказав: «Незважаючи на безліч скам'янілостей іхтіозавра, знайдених у Великобританії, дивно думати, що іхтіозавр Ратленд є найбільшим скелетом, коли-небудь знайденим у Великобританії. Це справді безпрецедентне відкриття та одна з найбільших знахідок в історії британської палеонтології».

Іхтіозаври вперше з'явилися близько 250 млн. років тому, а вимерли 90 млн. років тому. Ці тварини були дуже різноманітні: від 1 до 25 метрів у довжину і нагадували дельфінів за загальною формою тіла.

Марк Еванс з Британської антарктичної служби, який понад 20 років вивчає викопні рептилії юрського періоду в Ратленді та Лестерширі, сказав, що навіть на перший погляд на частково оголену скам'янілість було ясно, що це був найбільший іхтіозавр, виявлений у регіоні

«Однак лише після наших розвідувальних розкопок ми зрозуміли, що він майже повний до кінчика хвоста. Це дуже важливе відкриття як на національному, так і на міжнародному рівні, але воно також має велике значення для жителів Ратленду та його околиць», - сказав він.

Найджел Ларкін, фахівець-палеонтолог, сказав: «Нечасто ви несете відповідальність за безпечне підняття дуже важливої, але дуже тендітної скам'янілості такої великої ваги. Це відповідальність, але я люблю виклики. Це була дуже складна операція з виявлення, реєстрації та безпечного перевезення цього важливого екземпляра».

Додамо, перші іхтіозаври, яких іноді називають морськими драконами, тому що у них, як правило, дуже великі зуби, були виявлені мисливцем за скам'янілістю та палеонтологом Мері Еннінг на початку 19 століття.

Зразок, чудово зберігся череп метрової довжини, належав одному з останніх їхтіозаврів, що вижили, які були трохи схожі на рибу-меч.

«У цієї тварини з'явилися унікальні зуби, які дозволили їй їсти великий видобуток», — каже Ганс Ларссон, директор музею Редпат в Університеті Макгілла в Канаді.